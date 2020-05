Les membres du personnel d'un Ehpad à Corbas rentrent enfin chez eux après 48 jours de confinement

Après 48 jours confinées dans l'Ehpad où elles travaillent à Corbas, les aides-soignantes et les secrétaires vont enfin s'offrir quelques jours de repos. C'est la fin d'une expérience inoubliable qui leur a permis de tisser des liens exceptionnels avec les 108 résidents. Le pari était d'empêcher le virus d'entrer dans l'Ehpad, et c'est gagné, car aucune personne n'a été contaminée. Elles en sortent fatiguées, mais plus soudées que jamais avec une impression d'avoir gagné une bataille.