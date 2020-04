Les merceries débordées dès la reprise de leur activité

Depuis samedi, les merceries et les magasins de tissu sont autorisés à rouvrir. Beaucoup de gens s'y sont pressés pour acheter les matériels nécessaires en vue de fabriquer eux-mêmes leurs masques. De ce fait, une longue file d'attente a été constatée devant le magasin "Mondial Tissus" à Clermont-Ferrand (Auvergne-Rhône-Alpes). D'autres merceries ont opté pour la vente en drive pour satisfaire sa clientèle.