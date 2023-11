Les merveilles de Dinan

Dinan, une cité historique, regorge d'artistes enflammés, de recettes imparfaites, et de petites histoires du quotidien qui forgent son identité. Pour Thibault Poriel, photographe, la ville millénaire est une source d'inspiration inépuisable. Quand le soleil se lève, le cœur de Dinan s'anime au rythme des passants en quête d'authenticité. Derrière chaque fenêtre, un artisan est là pour faire perdurer un savoir-faire. Adrian Colin est verrier d'art au chalumeau. Ils ne sont que quelques dizaines dans l'Hexagone. Avec un titre de meilleur ouvrier de France obtenu à moins de 30 ans, le jeune artisan est venu s'installer ici pour retrouver cette atmosphère si particulière. À Dinan, le souci de faire de la dentelle a même rattrapé les crêpiers. Ces crêpes finement pliées sont pourtant le fruit du hasard, et les ingrédients n'ont rien de révolutionnaires. C'est une faute d'inattention que cette entreprise reproduit depuis des années. Traditionnelle ou nappée de chocolat, près de 2,5 millions de crêpes dentelle sortent chaque jour de l'usine. Un patrimoine gourmand et d'une erreur. TF1 | Reportage K. Gaignoux, S. Guerche, X. Baumel