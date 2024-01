Guadeloupe : les merveilles de la réserve du commandant Cousteau

Antoine rappelle certaines règles à son groupe de touristes. Il explique : "les seuls endroits où on peut piétiner le fond sont les zones de sable et de galets, parce que c'est remué en permanence". La passion d'une vie, qu'il veut leur faire partager. Une randonnée en palmes, masque, tuba, toujours accompagnée d'un guide. Juste sous leurs masques apparaît un banc de poissons au nom très bizarre : le chirurgien. Une immersion au plus près de la nature, c'est une première pour la plupart de ces visiteurs venus de Bretagne et de Normandie. Un petit cliquetis fait de pinces, de mandibules, un son qui guide les larves de poissons. Antoine, le guide des Îlets Pigeon, veut rester optimiste. Avec énormément de précaution, il espère continuer à montrer Pascal, la tortue verte des herbiers. Le commandant Cousteau voulait déjà protéger ce site incroyable. La zone fait partie du Parc national de la Guadeloupe. Les gardes du parc suivent l'état de santé des coraux. Entre 2009 et 2018, 14% des récifs coralliens ont disparu dans le monde. TF1 | Reportage D. Bordier, P. Marcellin, L. Renault