Les merveilles de la Vallée Blanche

Alberobello, dans la région de Pouilles, est certainement l'un des villages les plus connus d'Italie, notamment ses fameuses petites maisons, les trulli. Les murs sont blanchis à la chaux avec un toit conique. Le maître des trulli, c'est Mimmo Palmisano. Il en possède 30 et les loue toute l'année. Il a tout de même voulu conservé un trullo intact. A l'écouter, ces habitations qui servaient à l'origine aux bûcherons et aux bergers sont parfaites. Pour information, la plupart des trulli ont été construites entre le XVIe et la fin du XVIIIe siècle. Ce sont 1 400 maisonnettes protégées par l'Unesco. Un peu plus loin dans la vallée d'Itria, Anna Laghezza nous a donné rendez-vous dans une masseria. Elle cuit les pains, les coupe en deux puis les recuit au four. Nous dégustons sa préparation qui est un plat estival. Nous quittons ensuite le pays des trulli en train pour trouver un peu de fraîcheur dans les grottes de Castellana. Nous faisons une autre rencontre avec Sarah. La passagère nous convainc de nous rendre sous terre. TF1 | Reportage Q. Fichet, F. Mignard, M.H. Maisonhaute