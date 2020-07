Les merveilles du Pays basque (2/4) : au cœur de la forêt d'Iraty

Mystérieuse et sauvage, la forêt d'Iraty paraît parfois infranchissable. Mais cet univers à part et enchanteur est un véritable havre de paix, notamment pour animaux, mais aussi les rares personnes, qui y vivent. Sur ses hauteurs, le massif d'Iraty recèle des mystères que certains essayent de percer depuis longtemps. Découvrez les trésors que renferme cet endroit préservé et tranquille. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 21/07/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1.