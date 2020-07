Les merveilles du Pays basque (3/4) : l'espadrille, produit emblématique du Mauléon

L'espadrille basque est vite revenue à la mode. Au début du siècle dernier, elle faisait vivre des dizaines de milliers de familles françaises et espagnoles. Essentiellement, les hommes faisaient les semelles et les femmes les coutures à domicile. Dans plusieurs familles, ce savoir-faire s'est transmis de génération en génération. C'est un domaine de puriste où se perpétue la tradition de l'espadrille et qui a valu à l'atelier Don Quichosse d'être placé Entreprise du Patrimoine Vivant.