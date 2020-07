Les merveilles du Pays basque (4/4) : sur la route des fromages

Le Pays basque est connu pour ses fromages riches en caractère et en goût. Des dizaines de variétés différentes sont fabriquées dans la région, notamment des tommes de brebis, des fromages de vache ou de chèvre. Et chaque berger a son secret pour développer un goût authentique. Partez sur la route des fromages du Pays basque et découvrez la particularité de chaque diversité.