Les merveilles du Pays Basque (5/5) : les Barthes de l'Adour

Le long du fleuve Adour, dans les Landes, trônent d'immenses prairies où règnent le bétail et les chevaux. Bien que les conditions y soient rustiques, c'est un lieu privilégié pour les élever. Contrairement aux apparences, cette vaste étendue n'est pas un milieu naturel. Elle a été façonnée par l'homme il y a 200 ans et a fini par devenir un élément central de la vie des habitants de ce sud landais. Un héritage que la génération actuelle continue de protéger et de faire vivre.