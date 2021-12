Les merveilleuses décorations de Noël en Pologne

Sur la place principale de Cracovie, un orchestre salue leur entrée. Portées presque religieusement par leurs créateurs, les traditionnelles crèches de la ville viennent s'offrir aux regards d'amateurs éblouis. "C'est magnifique" ; "Je trouve extraordinaire ce travail de patience. C'est un travail de passion", s'enthousiasment certains spectateurs. La tradition née au XIXe siècle connaît une deuxième jeunesse depuis l'organisation de ce concours en 1937. Chaque année en décembre, tout le monde peut tenter sa chance à une condition : respecter la tradition et l'architecture cracovienne. Il y a des crèches de toute taille et des participants de tous les âges. Filip Fotomajczyk, musicien, en est à sa 17e participation. La veille, il travaillait encore sur sa miniature. "Ça fait un moment que pour moi, c'est vraiment une addiction ", confie-t-il. Un travail fait avec de la passion et de la précision. Il n'a pu y consacrer que deux semaines cette année, mais il voulait à tout prix particulier. TF1 | Reportage M. Croccel, A. Pocry, M. Zoltowska