Les mesures de restriction concernant nos déplacements

La règle de base n'a pas changé, il faut rester chez soi. Cependant, Edouard Philippe a apporté un certain nombre de précisions sur les sorties dérogatoires. L'activité physique par exemple, ne peut se faire que dans un rayon d'un kilomètre autour de son domicile et pas plus d'une heure par jour. Quant aux promenades, seules les personnes vivant au même domicile peuvent le faire, et la distance et la durée sont les mêmes que pour le sport. De nouvelles dérogations sont-elles à prévoir ?