Les mesures pour relancer l’apprentissage

Face à la crise exceptionnelle que traversent les entreprises, le gouvernement a mis en place un plan de relance pour l'apprentissage. À cet effet, les élèves auront un délai supplémentaire de trois mois pour signer leur contrat. Une aide à l'embauche sera également versée aux entreprises qui les accueillent. Celle-ci sera portée à 5 000 euros pour un apprenti mineur et à 8 000 euros pour un apprenti majeur.