Les métamorphoses du Grand Palais

De l’extérieur, il est impossible de réaliser l’ampleur de ce chantier strictement interdit au public. La plus grande nef d’Europe est en train d’être recouverte d’une immense toile blanche, indispensable pour les épreuves olympiques d’escrime et de taekwondo. Elles auront lieu ici, dans le Grand Palais, cet été. Le voile n’est pas opaque pour continuer à distinguer par transparence les arrêtes métalliques, la structure du colosse en pleine mue. Les portes du chantier nous ont été ouvertes pour la première fois l’été dernier. Un dimanche matin ensoleillé, beaucoup sont en vacances sur la plage, ces artisans, non. Le moment est important, alors 150 ouvriers se succèdent sur le chantier. La rénovation du Grand Palais dépasse largement le cadre des Jeux olympiques. Ces travaux sont les plus importants jamais réalisés depuis sa création. Cette dernière avait duré trois ans. Cette rénovation est donc plus longue, cinq ans. Les spectateurs viendront s’y installer cet été lors des JO, puis il faudra attendre un peu. Le grand Palais, vieux de 125 ans, mais lustré, choyé et refait quasiment à neuf, devrait accueillir à nouveau du public à partir de juin 2025. TF1 | Reportage Q. Fichet, C. David, B. Lachat