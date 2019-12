Les métiers de la sécurité, un secteur qui recrute

Au Lycée Louis-Gaston Roussillat de Saint-Vaury, les élèves alternent stages et cours pratiques pendant trois ans. Ceux qui se destinent aux métiers de la sécurité : policier, gendarme ou convoyeur de fonds, y sont en plein exercice. C'est souvent le côté pratique qui attire les candidats. Quatre caméras de vidéo-protection et un PC de sécurité sont également disponibles pour l'apprentissage. Au cours de la formation, tous les métiers de la sécurité sont ainsi abordés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 26/12/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 26 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.