Les métiers inattendus de La Poste

Il est 7h30, Sandra Zitvogel ouvre sa boutique dans le Bas-Rhin. Immédiatement, la machine à café tourne en continu. Les croissants sont alléchants pourtant on ne se retrouve pas dans une boulangerie. Elle est en réalité une employée de La Poste. Son bureau est installé dans la gare de Haguenau et offre une multitude de services, parfois très inattendus. Baptisé "Place des Services", cet espace est installé par La Poste à la demande des collectivités pour récupérer un colis autant que promouvoir les produits locaux. En un an, le sourire de Sandra Zitvogel a fidélisé une cinquantaine de clients. Deux "Places des Services" existent en France. Une vingtaine d'autres sont en projet. Des activités qui permettent à La Poste de se diversifier comme le service de surveillance des routes. Grâce à des caméras installées sur les toits des véhicules, ce sont les facteurs qui filment les voiries durant leur tournée. Une fois analysées, les images permettent aux communes de planifier des travaux de voirie sur un nid-de-poule ou une ornière. Et les véhicules de La Poste peuvent effectuer d'autres types de relevés. En cinq ans, 500 études de voirie ont déjà été réalisées par les facteurs partout en France. TF1 | Reportage V. Diestch, C. Hanesse, G. Martin