Les métiers rares (1/4) : fabricant de makhila, le traditionnel bâton basque

A Larressore, la famille Bergara fabrique le makhila, le bâton de marche basque, depuis maintenant sept générations. Un ouvrage soigné et précis qui demande du temps. Avant de devenir un makhila, la tige de néflier passe par de nombreuses étapes. A chacune d'elles, du façonnage à la décoration, les artisans utilisent des techniques apprises de leurs aïeux. Un héritage familial qui contribue également à la pérennisation de la tradition du makhila, une partie intégrante du patrimoine basque. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 28/10/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 28 octobre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.