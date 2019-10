Les métiers rares (2/4) : la tabletterie, un savoir-faire menacé

S'il y a presque cent ans, la tabletterie était un métier en plein essor, aujourd'hui, il est en voie de disparition. Sur les 600 artisans et ouvriers qui s'y lançaient à Saint-Jean-en-Royans, dans la Drôme, il n'en reste plus que deux, dont Henri Defonds. Attaché à l'art de la table, cet artisan tabletier essaie de perpétuer ce qu'il appelle sa "racine" en gardant les techniques d'antan. D'ailleurs, dans son atelier, presque rien n'a changé. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 29/10/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 29 octobre 2019 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.