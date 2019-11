Les métiers rares (4/4) : Fabricant de parchemin, un métier de précision et de patience

Le parchemin est une matière luxueuse, unique et sensuelle qui sert de support d'écriture. Dans la famille de Frédéric Dumas, sa fabrication est un savoir-faire ancestral qui se perpétue depuis près d'un siècle. C'est un métier d'art qui requiert de la précision et de la patiente, car la transformation d'une peau de bête en parchemin dure un mois et demi. Ce processus est composé d'une quarantaine d'étapes, accompagnées de gestes maintes fois répétés dans une pure tradition familiale. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 31/10/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 31 octobre 2019 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.