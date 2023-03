Les militaires s'entraînent en ville

Comment ne pas se laisser surprendre, lorsque des tirs s’échangent juste en bas de chez vous ? Depuis jeudi, des centaines de militaires du Sud-ouest de la France et de l’étranger ont investi Cahors (Lot) pour des exercices en plein cœur de la ville. Selon le Caporal Geoffrey, chef d’équipe du 8e régiment du Prima, ils sont là pour s’entraîner et pour montrer qu'ils sont présents pour servir les citoyens. Il y a ceux qui se protègent du bruit et d'autres qui descendent de chez eux pour ne pas manquer l’événement. L’objectif, s’entraîner au plus près de la réalité en zone urbaine malgré son lot de contrainte. Selon Capitaine Ronan, commandant d’unité du Premier CRP, il y a certaines règles à respecter comme le fait de faire attention à ne pas tirer à moins de cinq mètres des citoyens ou encore ne pas s'appuyer sur les voitures pour ne pas les rayer. Pas de quoi perturber une commerçante qui se rend au travail comme tous les jours. L’exercice du jour met fin à trois semaines d’entraînement. Près de 7 000 militaires ont été mobilisés dans la mission. Reportage > TF1 | Reportage S. Petit, M. Larradet