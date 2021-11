Les mille couleurs du marché de Papeete, en Polynésie

Entrer au marché de Papeete, c'est déjà sourire en grand et écarquiller les yeux, tant les produits proposés sont colorés. Depuis 1869, le marché est le cœur de Papeete qui bat tous les jours de l'année sauf pour Noël et le nouvel An. C'est le rendez-vous des amis, le lieu des retrouvailles et l'endroit où l'artisanat s'expose. L'artisanat est central dans la culture tahitienne. Il est pratiqué dans de nombreuses familles qui perpétuent ainsi l'histoire de la Polynésie. Et c'est bien cette authenticité qui fait le succès de cet endroit. Bien souvent, c'est la première destination des touristes fraîchement débarqués. Impossible de repartir d'ici sans une petite fiole de monoï. Il s'agit d'une huile de coco dans laquelle on fait macérer des fleurs. C'est un produit de soin universel. Il faut bien une journée pour tout voir du marché de Papeete pour un circuit de couleurs, de saveurs et de senteurs. On en ressort par les petits ateliers de fleurs qui embaument les rues de parfums doux et sucrés. Tant de beauté qui ne peut que déposer des petits morceaux de joie dans le cœur des visiteurs.