Les mimosas, en pleine floraison sur l'île d'Oléron

Avec ses petites boules jaunes, le mimosa illumine le ciel et égaie le paysage. Chaque hiver, sa floraison est un véritable spectacle sur l'île d'Oléron. Avec le climat doux qui règne sur l'île, le mimosa s'y sent parfaitement chez lui. A Saint-Trojan-les-Bains, les jardins en sont totalement garnis. D'ailleurs, on y trouve plusieurs variétés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 04/02/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 4 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.