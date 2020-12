Les miss au château de Versailles

Les candidates à la Miss France 2021 continuent à se préparer à l'élection qui aura lieu le 19 décembre prochain. Pour le moment, elles ne sont encore que 28 car la 29e, la miss Tahiti, est encore bloquée à cause du confinement. Cette année, leur programme est assez particulier en raison du contexte sanitaire, mais il est tout autant chargé. Ce mardi, elles ont eu une séance photo durant laquelle elles ont gardé le sourire faisant fi des exigences du photographe. La miss Champagne-Ardenne, elle, a eu un peu de mal à suivre ses camarades pour réaliser le tableau. Les miss ont aussi eu le privilège de participer à un moment plus solennel dans le château de Versailles. Une visite privée et un moment d'exception pour ces candidates à l'élection Miss France. En cette période de coronavirus, le monument n'est ouvert que pour elles. Cette fois-ci, c'est la miss Réunion qui a eu une mésaventure avec son collant. Mais l'incident a très vite été oublié une fois arrivée dans la galerie des Glaces, l'une des pièces les plus emblématiques du château. Un saut dans l'histoire qui pourrait leur servir lors du fameux concours de culture générale. L'épreuve se déroulera ce mardi soir.