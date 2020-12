Les Miss France en direct du Puy du Fou où se déroulera le concours samedi soir

Sylvie Tellier et Jean-Pierre Foucault sont entourés par les 29 candidates sur la scène du Puy du Fou. Cette année, ils sont dans une bulle sanitaire. Lors de l'élection, elles ne seront pas masquées. Les seuls publics présents lors de cet événement seront ceux qui travaillent au Puy du Fou, notamment les délégués régionaux et les Puyfolais. Pour son dernier JT de 13H, les Miss ont applaudi Jean-Pierre Pernaut pour le remercier d'avoir présenté le journal des Françaises et des Français. "Vous êtes le héros pour les jeunes filles qui sont là d'années après années et le héraut, le porte-voix des Miss. Chaque année, depuis presque dix ans, vous les accueillez pour parler de cette manifestation tout à fait exceptionnelle", se confie Jean-Pierre Foucault. Sylvie Tellier, elle, a lancé "un grand merci" à Jean-Pierre Pernaut. "Vous faites partie de cette belle famille de Miss France. On a encore plein de belles histoires à raconter", a-t-elle ajouté.