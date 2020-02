Les Miss France se retrouvent à Avoriaz pour la semaine d'intégration de Clémence Botino

Durant toute la semaine, qu'il vente ou qu'il neige, les Miss France doivent faire en sorte que tout soit positif. Elles se retrouvent toutes à Avoriaz (Haute-Savoie) pour accueillir la plus jeune d'entre elles, Clémence Botino, au sein de la famille. Si durant la journée, la dernière reine de beauté de l'Hexagone découvre des activités nouvelles, la soirée d'intégration, elle, est rythmée par de nombreux gages et coupée du monde. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 06/02/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 6 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.