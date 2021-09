Les mogettes, l'or blanc de Vendée

Au cœur du Marais poitevin, c'est le dos courbé que Jean-François Coursaud et Philippe Cramois, dit "Titi", récoltent des mogettes à la main. Depuis qu'ils sont tout jeunes, ces deux cousins agriculteurs répètent ces mêmes gestes. Une tradition du Marais qui disparaît toutefois d'année en année. Si 1 000 à 2 000 personnes faisaient des mogettes auparavant, aujourd'hui, les cousins sont quasiment les seuls. Ils espèrent que d'autres viendront après eux. Après le travail au champ, vient un moment plus calme et frais : l'écossage. Une activité qui réveille des souvenirs chez Jean-François. "Avec ma grand-mère et mon grand-père, et le Titi aussi était présent, on écossait des mogettes. C'était sympa", raconte-t-il. Vient ensuite le moment de les cuisiner. Pour ce faire, Jean-François fait revenir beurre, ail, persil, oignon, thym et romarin avant de verser les mogettes. Il rajoute ensuite de l'eau puis 30 à 40 minutes plus tard, elles sont prêtes. Cuites al dente, à Coulon (Deux-Sèvres), on ne s'en lasse pas.