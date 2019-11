Les moines de Landévennec produisent de nombreux produits du terroir

L'Hexagone compte au total 300 monastères. Près de 250 d'entre eux vivent d'une activité artisanale. C'est notamment le cas des moines de l'abbaye de Saint-Guénolé, à Landévennec. Sur place, la vie monastique n'est pas uniquement rythmée par la prière. Cette dernière doit être accompagnée d'autres activités pour faire vivre la communauté. Pour ce faire, l'abbaye dispose d'un atelier de production de caramel et de pâtes de fruits. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 31/10/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 31 octobre 2019 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.