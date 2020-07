Les moissonneuses-batteuses tournent à plein régime dans la Meuse

Avec le beau temps qui s'est enfin installé dans la Meuse, les agriculteurs en profitent pour moissonner. Pour le blé, dont la moisson a commencé avec une semaine de retard, la récolte ne sera pas aussi riche que l'année précédente. Quant au colza, le printemps 2020 trop sec a limité la croissance de la plante. Par ailleurs, les moissonneuses-batteuses vont tourner à plein régime jusqu'en automne pour enchaîner les récoltes d'orge, de maïs et de tournesol.