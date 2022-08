Les moules aussi souffrent de la sécheresse

Les moules de Bouchot constituent l'un des plats phares de l'été. Mais cette année, elles se font désirer. Le début de la saison commence avec un mois de retard et de faible quantité : "On a environ 20 à 25% de rendement". Avec la sécheresse, les moules peinent à se nourrir et donc à grossir. Pourtant, pour être commercialisée, elles doivent mesurer quatre centimètres. "Tout ceci est dû à un manque d'eau douce que nous n'avons pas eu ce printemps", explique Loïc Maine, mytiliculteur. Le manque de pluie a frappé tout le secteur. Alors cette année, l'approvisionnement en moules de Bouchot sera limité. "On finit la saison plus tôt que d'habitude. On devait aller jusqu'au mois de janvier. Cette année, si on peut aller jusqu'au mois d'octobre ce sera déjà très bien", affirme Gwendal Besnard, producteur. Un manque à gagner également pour les poissonniers. Sur la côte, le coquillage est l'une des denrées les plus recherchées. Et les clients sont de fins connaisseurs. Peu importe l'accompagnement, on en consomme en moyenne près de trois kilos chaque année. TF1 | Reportage A. Guérard, X. Thoby