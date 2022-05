Les moules de Corde, le bon goût iodé du Croisic

Le port du Croisic (Loire-Atlantique) s'éloigne et dévoile une mer calme. Le jour se lève et les pêcheurs rejoignent leurs champs de bouées. Ils y installent des cordes. Celles-là sont immergées depuis trois mois et elles sont déjà recouvertes de moules. Florian doit ramasser ce vendredi, cinq tonnes de moules de Corde pour les restaurants. La saison démarre et il faut être efficace. Contrairement aux moules de bouchot qui grandissent sur des pieux, les moules de Corde sont constamment sous l'eau. Sans subir les marées, elles sont plus grosses que les bouchots. Depuis cinq générations, la famille de Florian perpétue cette pêche. De retour au port, ils livrent les restaurants et la boutique familiale. Charline, la sœur de Florian, s'occupe de la vente. Si les moules s'ouvrent, pas de panique parce que c'est tout à fait normal. Elles sont aussi plus précoces et se dégustent dès le mois d'avril dans les restaurants de bord de mer. La dégustation continue pour profiter encore de ce décor de carte postale et de ces saveurs comme un avant-goût de l'été. TF1 | Reportage M. Monnier, R. Hellec