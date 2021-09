Les moules-frites, l'incontournable du Nord

C'est l'incontournable de la rentrée. Dans les poêlons encore fumants, les Lillois plongent allègrement leur doigt et se régalent. Marinière, au curry, à la crème... les moules-frites, c'est le pêché mignon de toute une région. Sur la Côte d'Opale, c'est la pleine saison de la moule de pays. À chaque marée basse, les pêcheurs sont à pied d'œuvre. Mais dans la poissonnerie lilloise Au Petit Mousse, les moules de bouchot viennent de la baie du Mont-Saint-Michel. Ce sont les seules à bénéficier d'une appellation d'origine protégée. Traditionnellement, en septembre, les ventes de moules explosent et chacun a sa recette. "Tout simplement dans une grosse marmite avec des herbes, de l'oignon et de la crème fraîche pour donner un peu de sauce " ; "A la provençale", ont affirmé les passants. À la braderie, 500 tonnes de moules et 30 tonnes de frites sont englouties chaque année. Même si elle n'a pas lieu cette année, en tout cas pas dans sa forme ordinaire, les restaurants se préparent. Ce week-end, il y aura du monde en terrasse et un seul plat à la carte : la moule-frite.