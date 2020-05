Les muguets se vendent bien à Rungis

La récolte du muguet s'est faite tant bien que mal cette année. En région parisienne, les producteurs ne sont pas très optimistes et estiment que ce 1er mai ne sera pas comme les autres. Alors que la marchandise se fait rare, les commandes au téléphone s'enchaînent à Rungis. Un fleuriste, lui, a livré des fleurs au personnel soignant et aux bénévoles de la Croix-Rouge. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 30/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 30 avril 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.