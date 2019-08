Les musulmans se préparent à l'Aïd el-Kébir

Du 11 au 13 août 2019, les musulmans célébreront l'Aïd el-Kébir, la traditionnelle fête du mouton. A Strasbourg, dans un magasin spécialisé, les préparatifs vont bon train. Viande de mouton et veau, pâtisserie, sucrerie et autres gourmandises ornent les rayons. Durant cette fête, générosité et partage sont les maîtres-mots. Mais plus que tout, l'aspect familial est mis en avant. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 09/08/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 9 août 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.