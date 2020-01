Les nasses en osier fabriquées par des pêcheurs corses

Depuis plusieurs générations, les pêcheurs corses tressent les joncs et l'olivier pour confectionner des nasses à langouste et à dorade. Un savoir-faire unique où la main gauche dirige l'aiguille et la dextérité fait le reste. Les nasses en jonc servent aussi comme objet de décoration. Elles sont résistantes et sont surtout biodégradables. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 28/01/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 28 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.