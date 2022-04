Les navettes maritimes reprennent du service à Marseille

Sortir du Vieux-Port et laisser derrière soi le fort Saint-Jean. Direction le sud et la Pointe-Rouge. Depuis quelques jours, les navettes maritimes ont repris du service et elles ont leurs inconditionnels. Oublier le bus, le métro ou encore le tramway, à Marseille, peu d'autres moyens de transport en commun procurent ce sentiment d'évasion. Si les abonnés de la régie des transports marseillais peuvent emprunter ces navettes gratuitement, pour les autres, le coût du voyage est de cinq euros. À la barre se trouve Guillaume Martin. Il a une relation très personnelle avec ces navettes. "Mon papa a été l'un des capitaines qui a ouvert la ligne, il y a un peu plus de dix ans. Il m'a embarqué avec lui et j'ai découvert ma passion pour la marine marchande", confie-t-il. Marseille, 57 km de côtes, est une ville tournée vers la mer. Que ce soit en balade ou pour le trajet du quotidien, l'année dernière, 375 000 personnes ont emprunté ces navettes marseillaises. TF1 | Reportage B. Guénais, F. Miara