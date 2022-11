Les nonnettes de Bourgogne-Franche-Comté

Des parfums d'épices et de miel, du caramel et quelques fruits secs, chez Dominique, Juliette et Charles, les traditionnelles nonnettes de Dijon prennent des habits de fête. Pour ces petits pains d'épices, il faut quelques ingrédients simples, dont de la farine, du lait, du sucre, des œufs, un mélange d'épices et, bien sûr, du miel. "On va commencer par mettre dans une casserole, le lait, le miel et le sucre, et les faire chauffer jusqu'à une petite ébullition", explique Dominique Demortier. Pendant que le mélange tiédit, il faut séparer le blanc des jaunes d'œufs. Une cuillère de bicarbonate pour faire gonfler les nonnettes, et Juliette verse le liquide sur les jaunes. On ajoute ensuite de la cannelle, du gingembre ou du girofle à la farine avant de réunir les deux préparations. Au Moyen Âge, c'étaient les nonnes qui fabriquaient ces petits gâteaux dans leur monastère, d'où leur nom. Dominique a choisi de respecter la recette traditionnelle et de les fourrer de marmelade d'orange, une deuxième couche de pâte, puis quelques noix et fruits secs parsemés. Elles sont enfournées pendant 30 mn avant qu'on les nappe au caramel. Un gâteau très gourmand pour Noël, qu’on peut déguster en dessert ou au goûter. TF1 | Reportage E. Payro, G. Martin, T. Gathy