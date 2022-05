Les Normands ne veulent pas des déchets des Parisiens

Ce jeudi matin, on constate une atmosphère électrique entre les habitants de Mauny. L'objet de cette querelle digne de cloche perle, c'est l'enfouissement dans une carrière de 400.000 tonnes de gravats. Ces derniers proviennent des travaux du Grand Paris. Selon les opposants au projet, ces gravats sont potentiellement dangereux: "on a descellé des taux très importants de sulfate et de phosphate. La filtration de la terre ne suffira pas à enlever cette pollution. Inévitablement, elle atteindra la nappe phréatique". Ces déchets seront acheminés par barge sur la Seine avant d'être transportés par camion. Pour les riverains, ces rotations seront sources d'insécurité routière. Pour le préfet qui vient d'autoriser le stockage, ces camions ne circuleront ni aux heures de ramassage scolaire ni pendant le week-end. Mais selon les opposants, il s'est fait berner: "le dossier est bourré d'ineptie dans le seul but de minimiser l'impact d'un tel chantier sur notre commune". Le projet a néanmoins des soutiens. TF1 | Reportage H. Dreyfus, S. Fortin