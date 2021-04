Les Normands ont eux aussi leur attestation en langue régionale

A Pont-Audemer, une passante est munie d'une attestation de déplacement écrite en patois normand, valable lors d'un contrôle. "C'est une façon de promouvoir le normand comme c'est une langue qui est quasiment oubliée. "Il y a des gens qui trouvent ça rigolo mais sont surpris que ça existe, que ce soit légal et qu'on puisse l'utiliser", explique Joëlle Leroy, secrétaire de l'association de préservation de la langue normande. Aujourd'hui, la transmission de ce patois se fait de plus en plus rare. Heureusement, certains décident de l'apprendre et de le partager à leur tour. Même ceux qui ne le parlent pas se réjouissent de l'existence d'une attestation en normand. Mais pour pouvoir la remplir, il faut la comprendre. "Ça met un peu de soleil dans cette période morose. C'est très important le patrimoine", disent-ils. L'attestation disponible sur Internet est la preuve de son importance. La situation sanitaire ne doit pas nous faire oublier l'histoire de nos régions.