Les normes parasismiques sont obligatoires sur la Côte d'Azur

La Drôme et l'Ardèche ont été secoués par un tremblement de terre. Ce dernier peut faire surface à n'importe quel moment. Heureusement, la plupart des constructions regroupant ces régions répondent à des normes parasismiques très strictes depuis la fin des années 60. Toutes les nouvelles constructions sont soumises à des études préalables. Qu'en est-il des bâtiments construits avant la mise en vigueur de ces normes ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 12/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 12 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.