Les nouveaux jeux d'eau

Il suffit d'un simple code pour extirper le kayak. Cette famille en a loué deux grâce à ce distributeur automatique. Une douzaine de kayaks et paddles en libre-service, 24h/24 et 7j/7. Le concept est tout nouveau, les tout premiers casiers ont été installés en mai sur ce domaine touristique à Quimper (Finistère). L'importateur du produit prévoit d'en installer sur l'ensemble du territoire. Les pagaies et le gilet sont fournis dans l'équipement. Sur l'eau, on croise parfois plus insolite. Plutôt que de travailler les bras, certains préfèrent muscler les jambes. Sur la Vilaine, un drôle de peloton fait la course. Vitesse maximale, dix km/h. Il n'y a pas de risque de se mouiller. Le gérant de ce club de kayak imagine déjà les pistes cyclables aquatiques. D'ailleurs, si c'était possible, Maryse pourrait presque troquer son vélo électrique pour aller au boulot en vélo nautique. Mais avant de reprendre la route du travail, profitons d'abord de la douceur de l'été au fil de l'eau. TF1 | Reportage J. Jeunemaître, R. Cann, K. Gaignoux