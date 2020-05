Les nouveaux mots du Larousse : la langue française à l'écoute du monde

Le Petit Larousse 2021 accueille 150 nouveaux mots entre ses pages. A l'instar du mot "antivax", ces nouveaux mots du dictionnaire nous appartiennent et font partie de notre quotidien. Parmi les plus populaires, figurent "influenceur", "black bloc" et "remontada". Ce dernier, utilisé dans le monde du sport, donne une touche exotique au nouveau Larousse.