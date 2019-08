Les nouveaux radars, victimes d'actes de vandalisme

Depuis le début de la crise des gilets jaunes, les radars font l'objet d'actes de vandalisme. Sur les routes, les nouveaux modèles installés, supposés être indestructibles, en ont payé le prix pendant l'été. Certains ont été tagués voire même incendiés. Selon Le Parisien, le coût des dégradations s'élèverait à plus de 360 millions d'euros. Notons que les auteurs de ces actes encourent une peine de cinq ans de prison et 100 000 euros d'amende. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 23/08/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 23 août 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.