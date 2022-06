Les nouveaux rapports de force à l’Assemblée

Ce dimanche soir à Paris, l'orage gronde, mais la foudre ne s'abat pas que sur l'Élysée. C'est le coup de tonnerre pour la majorité présidentielle. Emmanuel Macron avait encore le sourire ce dimanche matin, mais il n'a pas trouvé dans les urnes la majorité dont il avait besoin. C'est une nouvelle Assemblée avec seulement 245 députés élus, moins de 150 circonscriptions par rapport à 2017. Dans le détail, dans la majorité pour le moment, il y a 170 députés de la Renaissance, 47 du MoDem et 29 d'Horizons. Au rang des ministres candidats, quinze se présentaient soulagement pour Clément Beaune et Stanislas Guérini. En revanche, trois échouent. L'assemblée est désormais formée par trois blocs. Des militants de la Nupes sont pris de joie, car la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon a 131 députés élus. Cette élection marque aussi une percée historique pour le RN. En tout, il y a eu 89 députés élus, soit dix fois plus qu'il y a cinq ans. Réélue dans le Nord-Pas-de-Calais, Marine Le Pen exulte ce dimanche soir et ses militants aussi. TF1 | Reportage M. Chantrait, M. Bliard