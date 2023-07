Les nouveaux visages de l'artisanat

Le plaisir du contact avec la matière, la satisfaction du geste bien exécuté, ils y ont goûté et ont décidé de plonger. Jeunes et artisans, ils insufflent un vent de renouveau. Le jour se lève sur le bocage normand, Julien Colé entame une journée un peu particulière. Ce vendredi matin, il retrouve le marché de Valognes (Manche). Il s'y est présenté il y a neuf mois pour la première fois en tant que rémouleur. D'autant que les clients ne manquent pas, la magie du bouche-à-oreille. Rémouleur ou repasseur comme on disait autrefois. A 33 ans, Julien s'est équipé de la meuleuse à la pierre à aiguiser, fasciné par ce savoir-faire qui permet à l'acier de retrouver son tranchant. Et il s'attaque à tout ce qui coupe, du poussoir à pizza de son voisin jusqu'aux lames de tondeuse. Dire qu'il y a encore deux ans, Julien travaillait en tant que cadre dans une grande entreprise. Dans son atelier de Rezé (Loire-Atlantique), Robin Gagachian, 30 ans, ne dit pas autre chose. Sur son enclume, il perpétue les gestes du forgeron coutelier. La barre d'acier chauffée à 1 100 degrés est frappée et étirée. Entre ses mains, la lame prend forme. TF1 | Reportage M. Croccel