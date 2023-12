Les nouveaux visages de santons

Une crèche dans une guitare ou dans un vieux poste de radio... ici, les santons prennent l'avion. Un peu plus loin, voilà la nativité dans un robot-cuisine ou encore sous une cloche à fromage. Dans le petit village de Solliès-Ville (Var), il faut être observateur. À chaque recoin se cachent des crèches faites maison et insolites. Les habitants du village font un concours de la crèche la plus originale. Devant le commissariat, le petit Jésus sera bien escorté à sa naissance. Derrière ce concours farfelu se cache l'association très sérieuse de Jean-Yves. L'objectif, redonner de l'attrait aux traditions provençales. Les crèches se transforment et se modernisent. Sur le Vieux-Port de Marseille, jusqu'à 16 000 personnes se pressent chaque jour à la foire aux santons. Cette année, c'est lui la star, le santon Bernard Tapie, l'ancien président de l'OM, grand vainqueur de la Ligue des Champions. À 24,90 euros, la figurine du "boss" coûte plus cher que celle du pape, mais bien moins cher que ceux qui sont mis en vente quelques rues plus loin. TF1 | Reportage P. Géli, H.P. Amar