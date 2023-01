Les nouvelles chorégraphies de la Patrouille de France

A chaque saison, c'est une nouvelle invitation à la rêverie. Un nouveau chapitre de poésie à écrire. Exceptionnellement, la Patrouille de France nous dévoile ce long travail à la recherche de la perfection. En ce début de saison, même les plus aguerris ont besoin de retrouver des réflexes pour dompter le vent à 600 km/h en gardant seulement deux à trois mètres d'écart. Ils n'ont que quatre mois pour être prêts et pour l'instant seulement quelques figures à leur actif. Aussitôt derrière leur leader, surnommé Buzz, ils partent visionner leur vol et affiner leur programme. Buzz choisit les figures parmi les classiques du catalogue de la Patrouille de France. Les plus difficiles doivent régulièrement être choisies pour conserver leur savoir-faire. Parmi les nouveautés de cette année, à l'occasion du 70e anniversaire de la Patrouille, on projette de dessiner 70 dans le ciel. Inlassablement, ils affinent leur mouvement, continuent de tester encore et encore jusqu'à trouver l'enchaînement parfait. TF1 | Reportage E. Lefebvre, B. Hacala