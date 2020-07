Les nouvelles pistes cyclables ne font pas l'unanimité à Limoges

Depuis un mois, Limoges (Haute-Vienne) a tracé de nouvelles bandes cyclables sur ses voies. Mais entre la difficulté de circulation et l'illisibilité de certaines signalétiques, cette réorganisation ne fait pas l'unanimité. Néanmoins, la ville et ses agglomérations ont promis de faire un premier bilan cet automne. Si nécessaire, des modifications seront apportées pour que tout le monde y trouve son compte. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 27/07/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 27 juillet 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.