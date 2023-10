Les nouvelles recettes des bouchons lyonnais

Les temples de la gastronomie, symboles du repas à la française, sont contraints d'adapter leur carte. Il y a moins de monde, alors où sont donc passés les clients de la pause-déjeuner ? Ils sont dans la rue. "Je mange rapidement puisque j'ai peu de temps pour déjeuner. C'est la course", lance une passante. "Ça vaut trop cher d'aller au restaurant. Le plat du jour, il est minimum à quinze euros et ce n'est pas possible", confie une autre. Dans une institution centenaire, les clients sont là. Ce qui change est dans l'assiette. On a réduit les portions et les sauces sans toucher aux recettes. Mais rassurez-vous, la cuisine lyonnaise a toujours ses défenseurs : "Je veux du gras, du gras-double. C'est ça les bouchons", " les gens plus jeunes préfèrent quelque chose de plus simple, mais avec l'âge, ils reviendront aux bouchons". Pour se réinventer, les bouchons lyonnais misent aussi sur leur ingrédient magique : une ambiance unique. TF1 | Reportage G. Charnay, O. Couchard