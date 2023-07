Les nouvelles vigies de la forêt

Lancés tous les jours en VTT sur les sentiers, pour ces adolescents, ce n'est pas juste une promenade en forêt. Ces derniers sont encadrés par la réserve communale de la sécurité civile de Bouc-Bel-Air (Bouches-du-Rhône). Ils ont une mission, sillonner cette zone boisée pour repérer d'éventuels départs de feu. Tous bénévoles, entre treize et 17 ans. Séparés en deux groupes aujourd'hui pour surveiller le massif du Montaiguet. Ils font partie intégrante du dispositif de prévention Feux de forêt. Une mission et un engagement citoyen pour ces jeunes. En plus des VTT, les jeunes patrouillent aussi à cheval, encadrés par des accompagnateurs de la commune. Et cela fait une vingtaine d'années que ce dispositif existe à Bouc-Bel-Air. "C'est le début de l'engagement citoyen (...) c'est pour ça qu'il est important de l'inculquer aux jeunes dès le début", explique le maire de la commune, Richard Mallié. Chaque été, une cinquantaine de bénévoles vont ainsi participer à ces missions, presque devenues indispensables pour protéger ces 450 hectares de massifs. TF1 | Reportage L. Huré, H.P. Amar, M. Perrot