Les Nuits Lumière de Bourges se réinventent grâce au vidéo mapping

Dès la tombée de la nuit, le centre historique de Bourges se dévoile sous une toute autre facette à l'occasion des Nuits Lumière. Cette année 2019, le spectacle offre une toute nouvelle expérience aux visiteurs grâce au vidéo mapping. Cette technique permet de projeter des images réalisées à partir de documents historiques, à travers lesquelles Bourges raconte son apogée. Un moyen ingénieux de souligner l'architecture de la ville et de renouveler le regard sur le patrimoine. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 22/07/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 22 juillet 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.