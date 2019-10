Les objets du vin (2/4) : rencontre avec Arlette Feld, œnographiliste

Arlette Feld collectionne des centaines de milliers d'étiquettes de bouteilles de vin. Cette œnographiliste a jeté son dévolu sur ces objets, en guise de souvenirs de bonheur et de fête. Son trésor compte plus de 600 000 étiquettes. Les animaux, les voitures, les moyens de transport, l'univers... tous les thèmes sont disponibles dans sa collection. Pour la compléter, Arlette échange avec d'autres passionnés et continue inlassablement de chercher les pièces qu'elle n'a pas encore. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 08/10/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 8 octobre 2019 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.